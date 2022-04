Amplanorte promove debate sobre saúde sanitária

Na segunda-feira, 11, a Amplanorte realizou em seu auditório, um fórum com os fiscais sanitários do planalto norte, nordeste e vale do itapocu, que tratou das repercussões que a resolução normativa n° 003 da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina (DIVS) vem trazendo. O encontro, que foi conduzido pelo Coordenador de Políticas Públicas da Amplanorte, Ricardo Nestor de Paula.

A resolução tem o objetivo de simplificar o processo de alvarás sanitários para empresas consideradas de baixo risco, conforme a própria resolução. Se enquadram: restaurantes, lanchonetes, bares, comércio atacadista e varejista de alimentos, cabeleireiras, manicure, pedicure, entre outros.

Foram debatidas entre os participantes, algumas divergências trazidas na legislação, que acarretam dúvidas na atuação dos agentes em seus municípios. A diretora da vigilância sanitária de Santa Catarina, Lucélia Kryckyj, participou da reunião de forma online, explicou algumas nuances da lei e respondeu aos questionamentos dos agentes.

“Esse fórum para debate da RN 003/2021 teve uma grande importância, pois considerando a experiência dos fiscais técnicos das vigilâncias sanitárias da macrorregião de saúde que pontuaram a preocupação com saúde pública e regressão de medidas preventivas que foram construídas nesses últimos anos de trabalho”, explicou a enfermeira e autoridade sanitária, Marilene Novello da Silva.

Ficou decidido que será elaborado um documento macrorregional pelos fiscais sanitários apontando as principais dificuldades enfrentadas na normativa, o documento será encaminhado ao estado.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.