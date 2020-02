Antigo prédio da Prefeitura de Mafra continua abandonado

Desde que a Prefeitura de Mafra mudou de endereço, em 2018, o antigo edifício do Paço Municipal está fechado e parece estar largado ao tempo. O imóvel foi repassado no mesmo ano, através de uma concessão para a Câmara de Vereadores, para que voltasse a ser sede do legislativo municipal.

Uma licitação para reforma do telhado e obras de acessibilidade chegou ser anunciada, mas não foi levada em frente.

A Câmara de Mafra atualmente tem como sede o antigo Centro de Educação Profissional Orlando Carlos Kuenzer, um prédio antigo e sem acessibilidade, onde o legislativo paga aluguel para a União e divide espaço com a Secretaria Municipal de Educação, o que dificulta a realização de obras.

Uma nova sede sempre foi discutida entre os vereadores nas diversas legislaturas que passaram pela Casa de Leis, mas sempre ficou na discussão, nunca nem foi para o papel.

A ideia do retorno da Câmara para o Paço Municipal chegou a empolgar, a final de contas o legislativo teria uma sede própria com acessibilidade e espaço, e o prédio histórico seria reformado. Porém, nada aconteceu de fato.

Sem nenhuma perspectiva do que será feito a sede de Prefeitura foi construída em 1937, durante o mandado do prefeito Pedro Kuss, e inaugurada no dia 8 de setembro do mesmo ano durante as comemorações dos 20 anos de emancipação de Mafra, o prédio, que não recebe nenhum tipo de manutenção, padece no tempo, transparecendo um sentimento de abandono histórico e estético.

Procurada por nossa reportagem a Câmara de Vereadores apenas disse que: “A mesa diretora estará se reunindo nos próximos dias para definir as metas e as ações de 2020. Entre os assuntos, estará a antiga Prefeitura”.

Porém nossa equipe levantou algumas informações que existe uma corrente entre os vereadores de não se fazer nada no prédio neste momento devido aos altos custos, assim como a intenção de devolver o imóvel à Prefeitura que através um projeto cultural poderia captar recursos para reformá-lo.

Enquanto nada é decidido o prédio de grande apelo histórico vai sucumbindo devido ao abandono.