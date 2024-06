Apicultor mafrense recebe certificado pela qualidade organizacional na produção de mel

Mais uma vez o mel do município ganha destaque no circuito nacional. O produtor Renato Sommer – servidor público municipal há 28 anos – recebeu no dia 09 de junho deste ano, em União da Vitória, o certificado de “Apicultor com melhores registros e organização do programa orgânico”, conforme última inspeção da empresa Breyer Produtos das Abelhas.

A certificação foi concedida por ele apresentar a melhor organização documental. Também recebeu do Instituto Certifica Sociedade Simples, no ano passado, certificado de conformidade pelos produtos mel, cera, própolis e pólen.

O Executivo Municipal recebeu a notícia com muita alegria e parabenizou o funcionário apicultor que sempre se mostrou empenhado em desenvolver a apicultura, mantendo a tradição familiar e, portanto, sendo motivo de orgulho para Mafra.

Tradição familiar

Com seu apiário localizado nas cidades de Mafra, Itaiópolis e Santa Terezinha, Renato Sommer traz desde criança a convivência com a produção de mel silvestre. Os avós trabalharam e ensinaram seus pais, com quem aprendeu a trabalhar com as abelhas. Hoje atua com a esposa e os filhos – cujo mel produzido recebeu recentemente o “Selo Arte”(certificado de identidade e qualidade, que possibilita o comércio nacional de produtos alimentícios elaborados de forma artesanal). Há mais de 15 anos produz mel orgânico, livre de agrotóxicos. Boa parte da produção é exportada para Europa, lembrando que em 1979 a família Sommer, conseguiu por méritos próprios, conquistar a primeira medalha de ouro, representando o Brasil, na categoria melhor mel do mundo. Para Sommer, é importante que a família esteja engajada para que a tradição não se perca. “Hoje temos de pensar na inovação aplicando tecnologias para tornar o trabalho mais produtivo e mais fácil”, explicou.

Gente da nossa terra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Renato Sommer trabalha como Fiscal de Obras na Prefeitura de Mafra. É Engenheiro Agrimensor formado pela Universidade de Criciúma e Pós-graduado em Licenciamento Ambiental, pela Universidade do Contestado. Unido a essa formção, o trabalho como apicultor data de mais de 100 anos em sua família. “Produzimos o mel sem defensivos agrícolas e ao longo dos anos, fomos aperfeiçoando nosso trabalho. Hoje temos no mercado mel e derivados, com selo de inspeção municipal (SIM). Para minha família é uma satisfação ter nosso mel reconhecido por sua qualidade, desde a produção até o consumidor final”, finalizou Sommer.