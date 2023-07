Aplicativo da Saúde possibilita acompanhamento de consultas, exames e medicamentos

A Secretaria de Saúde de Mafra inovou este ano com o lançamento do App Saúde Digital – Cidadão. É um aplicativo no qual o cidadão pode ver os seus dados, saber a qual unidade de saúde pertence, ver a lista dos seus medicamentos de uso contínuo, os resultados dos seus exames, as suas consultas agendadas e ainda consegue acompanhar o calendário de vacinas bem como uma lista com as vacinas sugeridas.

Para acompanhar esses dados todos, basta entrar na loja de aplicativos do celular e baixar o App gratuitamente.

O Secretário Plínio Saldanha destacou ser o aplicativo mais uma inovação da Saúde de Mafra seguindo a tendência de proporcionar mais agilidade e informação à população , através do meio digital.