Aplicativo “Mafra Lê” incentiva leitura entre alunos da rede pública

O foco da educação de Mafra neste ano letivo de 2025 será a alfabetização. E pensando neste contexto, a Prefeitura de Mafra desenvolveu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura uma nova ferramenta para incentivar a leitura junto aos alunos da rede municipal de ensino. Trata-se do “Mafra Lê”.

Com desafios literários da atualidade, o aplicativo que pode ser acessado pelo celular transforma cada história em uma aventura emocionante. Pais e educadores podem acompanhar o progresso de leitura e incentivar ainda mais esse hábito essencial. Com o Mafra Lê, a leitura fica mais divertida.

A secretária de educação, Jamine Henning apresentou o aplicativo durante a abertura da Semana Pedagógica, realizada na terça-feira, dia 4, aos cerca de 400 profissionais presentes. Ela convidou a equipe de parceiros do aplicativo – Rodrigo, do Controle Interno da Prefeitura, e Luiz e Vitor, da Educação, além da própria Jamine, idealizadora do projeto – para explicarem sobre o seu funcionamento, que na prática é muito simples.

O “Mafra Lê” visa fazer com que todas as crianças leiam 4 literaturas fornecidas, também on-line, juntando a essência do papel com a tecnologia. Ele vai unir o resgate do contato do livro, sem deixar de lado a geração da tecnologia, além de possibilitar o envolvimento das famílias na educação das crianças. “O desafio foi lançado e aceito à equipe de programadores”, explicou Jamine. Ao final das leituras eles recebem o certificado de “Melhores Leitores de Mafra”.