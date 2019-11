Aplicativo “PMSC Cidadão” será lançado em Mafra dia 23

O aplicativo foi apresentado durante a reunião mensal do Conselho de Segurança de Mafra (Conseg)

Durante sua reunião mensal, ocorrido na quarta-feira 13, o Conselho Comunitário de Segurança de Mafra (Conseg) apresentou o relatório mensal com base nos dados de atendimento do mês de outubro deste ano, e as principais ações desenvolvidas pela entidade.

A reunião aconteceu na sala do comando da Guarnição Especial de Mafra (GEMFA).

Após a apresentação do relatório o comandante da Gemfa, tenente coronel Marcelo Pereira, falou sobe o aplicativo ‘PMSC Cidadão’ que será lançado em Mafra no próximo sábado, dia 23.

PMSC CIDADÃO

Com uma série de ferramentas o aplicativo PMSC Cidadão tem o objetivo de colocar o trabalho da PM no mundo digital aperfeiçoando o atendimento da polícia, e trazendo uma alternativa ao número 190. A sua funcionalidade lembra aplicativos como Uber e WhtasApp.

O aplicativo da PMSC é o primeiro do Brasil e foi inspirado em app´s de outros países, como o usado na Espanha.

Outra funcionalidade que o PMSC Cidadão traz é o ‘Botão do Pânico’ para mulheres que possuem medida protetiva por sofrerem violência doméstica. Caso o agressor se aproximar a vítima pode usar o botão para que a PM seja imediatamente acionada.

Ainda através do App o cidadão receberá feedbacks do seu atendimento, acessará boletins de ocorrência, fará cadastro de bens, entre outros.

CONSEG

O Conselho Comunitário de Segurança é uma entidade de apoio. É um meio de estreitar a relação entre comunidade e as forças de segurança, e fazer com que estas cooperem entre si.