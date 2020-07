Após denúncia de possível negligência UPA abre sindicância e afasta médico

Através de um post de desabafo a filha de uma família de Mafra – moradores do Jardim América – acusa a Unidade de Pronto Atendimento Padre Aldo Seidel, a UPA de Mafra, de negligencia no atendimento ao seu pai Gerson Antonio Abrahão Sfair, de 64 anos. O patriarca da família foi encontrado sem vida ao lado da casa depois de ter sido deixado com problemas de saúde na UPA.

Segundo a filha, que é técnica em enfermagem, o pai dela, um senhor com 64 anos, foi levado pela sua mãe à UPA na última quinta-feira (2) após ter passado mal em casa. Devido ao seu quadro e aos sintomas ficou em observação sozinho, já que devido a pandemia da Covid- 19 a acompanhante não poderia ficar. Após um período ele foi liberado sem que a família fosse avisada. Sem saber que o pai estava de “alta médica” ligaram atrás de informações na Unidade de Pronto Atendimento, onde foram comunicados que o pai ainda estava em observação, quando na verdade já havia sido liberado. Esperaram até às 22 horas, preocupada a mãe foi até a UPA onde foi informada que a ficha do paciente estava em aberto, o profissional que havia efetuado o atendimento não fechou a ficha, indicando que o paciente ainda estava sendo atendido. A mãe ao retornar para casa encontrou o marido caído sem vida ao lado da casa.

Na busca em saber o que realmente aconteceu a família foi até um vizinho – que possuí câmeras de segurança – onde pelas imagens viram que o pai deles havia sido liberado da UPA no fim da tarde e foi até andando até a sua casa que fica cerca de 4 quadras da Unidade de Pronto Atendimento. Em uma das câmeras a família observou que por volta das 17h55 o pai deles está parado em um esquina próxima a sua residência com suspeita de falta de ar.

No post a filha ainda diz que a família está indignada com toda a situação e acusa UPA de negligência. Questiona o fato do seu pai com histórico cardíaco, idoso, ter sido liberado sem que a família fosse avisada, e por não ter realizado exames específicos para realmente saber o que o seu pai tinha.

SINDICÂNCIA

A UPA de Mafra disse que abriu uma sindicância para apurar os fatos para esclarecer o que ocorreu durante o atendimento e que o médico que teria participado do atendimento ao idoso foi afastado de suas atividades visando dar total transparência dos atos da comissão da UPA que realiza a sindicância do caso.

NOTA DA UPA

A Associação Mahatma Gandhi, organização social responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento de Mafra/SC, vem, por intermédio de seus representantes legais, tendo em vista o fato ocorrido ao paciente G.A.A.S de 64 anos, INFORMAR que, visando dar total transparência dos atos da Associação Mahatma Gandhi à frente da gestão da UPA 24h de Mafra/SC, e em especial sobre o atendimento médico à população de Mafra, e considerando tratar-se de conduta médica, registramos que foi deflagrado processo de sindicância para a verificação dos fatos, com prazo de conclusão para até 30 dias. Informamos ainda que o profissional médico envolvido no atendimento, foi afastado de suas atividades até a conclusão do inquérito aberto contra o mesmo.