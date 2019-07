Após enchente, três pontes foram recuperadas no interior de em Mafra

O dia 30 de maio já entrou para a história do município, quando houve o pico de uma forte enxurrada que atingiu Mafra, seguida de enchente, com o rio Negro subindo rapidamente. Tanto a área urbana quanto a rural sofreram danos devido ao excesso de água. Estradas e pontes do interior tiveram de ser interditadas. Muitos locais ficaram sem passagem, obrigando a população a desviar por vias alternativas. Com a amenização das chuvas, começaram as obras de recuperação. Veja abaixo as recuperações e consertos de pontes do interior já concluídas:

Também já foram recuperados 15 bueiros em diversas localidades. Outras pontes e bueiros estão sendo recuperadas, dentro de um cronograma estabelecido pela Secretaria de Obras.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

A população pode entrar em contato com a Secretaria e solicitar serviços de reparos em estradas e pontes do interior. O endereço é BR 116 – km 2,5 – Jardim América. Seu horário de expediente é de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h. Telefone: (47) 3642-7014 / (47) 3642-6964. Email: obras@mafra.sc.gov.br.