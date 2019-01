Após muito trabalho e atração, macaco Bugio foi capturado no centro de Mafra

Compartilhar no Facebook

Ainda no domingo uma foto de um macaco Bugio passando da rua Marechal Floriano Peixoto, em Mafra, começou a circular nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira (7) o macaco foi visto novamente, mas desta vez na rua Felipe Schmidt.

Moradores e comerciantes chamaram os bombeiros para capturar o animal que demonstrava estar assustado e estressado. A tentativa de pegar o animal não teve sucesso, ele fugiu dos bombeiros subindo em um poste e se refugiando nas árvores da praça Desembargador Guilherme Luiz Abry (praça dos bancos). No meio da tarde o Bugio entrou em uma loja onde as portas foram fechadas para facilitar a sua captura.

Segundo alguns especialistas o aparecimento do animal no centro da cidade pode estar associado à degradação ambiental que por muitas vezes obrigas os animais silvestres a saírem do seu habitat natural para irem atrás de comida e abrigo.

O animal foi libertado em seu habitat natural, em uma reserva na localidade do Campina dos Andrades, em Rio Negro.