Após ser destruída por incêndio a estrutura da antiga Cooperativa dos Ferroviários foi demolida

A estrutura do histórico da antiga Cooperativa dos Ferroviários, local que nos últimos tempos abrigou casas de shows em nossa cidade e estava sem uso, foi demolida nesta sexta-feira. Na madrugada da última segunda-feira (10) o local sofreu um incêndio, o qual queimou 500 dos pouco mais de 700 metros quadrados da edificação.

O incêndio queimou toda a estrutura de madeira do prédio, deixando apenas as paredes de tijolos, quais, após a chuva desta quarta-feira (12) apresentaram rachaduras. Com a estrutura comprometida e com grande risco de desabamento o que restou da antiga Cooperativa dos Ferroviários será demolida.

A decisão foi tomada após avaliação feita pela Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil Municipal que constataram que a única alternativa para não trazer riscos seria a demolição.

A demolição ocorreu nesta sexta-feira e foi feita por uma empresa especializada contratada pelo proprietário do local.

