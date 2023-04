Apresentação inédita da Camerata Florianópolis encanta mafrenses

Fantástico, maravilhoso, emocionante. Esses foram alguns dos muitos dos adjetivos positivos ouvidos ao final da inédita apresentação da Camerata Florianópolis em Mafra, na noite de segunda-feira, 17, no Cine Emacite.

Com lotação completa, as cerca de 700 pessoas presentes puderam se deliciar com a apresentação de obras clássicas populares, sob a regência do maestro Jeferson Della Rocca. A entrada foi gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

A vinda da Camerata Florianópolis foi uma ação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, por meio da ação direta do Diretor de Cultura, Ernani Antonio Kvitschal Neto, que, ao final do evento, participou ao piano, da execução do choro “Tico-Tico no Fubá” de Zequinha de Abreu.

A Camerata apresentou os espetáculos “As Quatro Estações”, de Vivaldi; Árias de Ópera, e concerto duplo de Astor Piazzolla em momentos que encantaram o público, especialmente nas apresentações de ópera, protagonizadas pela soprano Carla Domingues e pelo barítono Fernando De Carli, além de todas as demais execuções de clássicos de Mozart, Vivaldi, Brahms, Verdi e Rossini.

Agradecimentos

Na abertura do evento o Prefeito Emerson Maas deu as boas vindas a todos os presentes e aos membros da Camerata Florianópolis. Agradeceu as doações dos alimentos e o apoio do Governo do Estado à cultura. “Obrigado a todos que estão aqui hoje neste grande dia de alegria para a cultura mafrense, em tempos em que todos estamos ávidos por momentos de boas energias”.

A Camerata Florianópolis está realizando 30 apresentações pelo Estado de Santa Catarina, por meio de convênio com Fundação Catarinense de Cultura -FCC-, Governo do Estado, e em Mafra com o apoio da Prefeitura Municipal.