Aprovado cessão de uso de veículo para o Corpo de Bombeiros de Mafra

Na sessão ordinária de segunda-feira 09, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 07/2020 que autoriza o poder executivo a celebrar termo de cessão de uso de veículo com o governo do estado de Santa Catarina.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mafra foi a instituição contemplada com um automóvel. O veículo é da marca Voslkswagem, modelo Gol 1.6, ano de fabricação 2019, modelo 2020. A justificativa do projeto é auxiliar no atendimento e no trabalho dos bombeiros em Mafra.

Segundo os vereadores, a cessão de uso irá beneficiar a todos, principalmente a população mafrense.