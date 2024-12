Arteris Planalto Sul realiza hoje o Dia D pela Vida nas Rodovias

Nesta quinta-feira (19), a Arteris Planalto Sul realiza, com o apoio da PRF, uma ação de mobilização em prol da segurança viária e do cuidado com todos os usuários das estradas, principalmente, com os trabalhadores das rodovias, no Dia D pela Vida nas Rodovias.

A mobilização será realizada entre às 9h e 12 horas no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Mafra/SC.

O Dia D pela Vida nas Rodovias foi criado pela ABCR em conjunto com as concessionárias de rodovias com o objetivo de ser um dia coordenado dedicado à segurança viária e se tornar uma data referência no setor de concessões de rodovias.

Ao longo do dia, as concessionárias realizarão uma série de ações nos trechos, com foco na conscientização sobre sinistros com trabalhadores nas rodovias.

“Nosso foco é a segurança, não apenas dos usuários, mas também dos nossos colaboradores. O Dia D chega como uma data importante para ampliarmos o foco das ações que realizamos rotineiramente. Se há sinalização de obras, atenção. O motorista deve reduzir a velocidade e trocar de pista, quando possível, pois ali há pessoas trabalhando. Inclusive em nossas obras nas rodovias, temos utilizado caminhões atenuadores de impacto, justamente para garantir a segurança dos nossos colaboradores, mas a atenção do motorista é essencial para garantir a segurança de todos”, destacou o coordenador do Centro de Controle de Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Planalto Sul, Fernando César da Silva.