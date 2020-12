Asfalto do São Lourenço é entregue pela Prefeitura de Mafra

“Hoje é um dia de muita alegria, pois estamos entregando esta grande obra para a comunidade do São Lourenço”. Foi assim que o prefeito Wellington deu início a cerimônia de entrega da pavimentação asfáltica das Rodovias Municipais Estanislau Wilner e Benemérito Theodoro Stephanes, no bairro São Lourenço, realizada nesta terça-feira, 22. “As obras foram realizadas em sete meses, executadas totalmente durante a pandemia. Até por isso, neste evento, contamos com apenas um representante da comunidade do São Lourenço, mesmo sendo o nosso desejo ter toda a comunidade aqui reunida!”

As obras incluem a pavimentação asfáltica das duas rodovias municipais, num total de 5,307 quilômetros, contando ainda travessias elevadas, sinalizações horizontal e vertical, meio-fios e calçadas. A empresa que realizou a obra foi a União Prestadora de Serviços Ltda, pelo valor de R$ 8.073.504,07. Edson Gal, engenheiro responsável pela obra, agradeceu a confiança e a colaboração da população da região e disse que a empresa segue trabalhando para finalizar, em alguns pontos, trechos de calçadas e de sinalização.

“Esta é uma obra de encher os olhos”, destacou Irineu Shafaschek, presidente da comunidade do São Lourenço. “Para quem ainda não conhece, que venha fazer uma visita. Para nós será uma grande prazer recebê-los, pois podemos dizer que a nossa casa está bonita, muito bonita”, complementou.

O prefeito Wellington fez questão de demonstrar a satisfação com a entrega: “eu tenho que agradecer a todos e dizer que hoje o sentimento que estou tendo é o sentimento do dever cumprido”.

