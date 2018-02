Assinada ordem de serviço para pavimentação em lajota de mais duas ruas de Mafra

Na manhã da última segunda-feira 29, o prefeito Wellington Bielecki assinou a ordem de serviço para dar início às obras de pavimentação em lajota das ruas Vitor Konder com 91 metros de extensão e Dom Pedro II com 139 metros, ambas na Vila Buenos Aires. O evento ocorreu na frente do CEM Anjo da Guarda e contou com a presença dos secretários municipais de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Delfim Girardi, além dos vereadores Adilson Sabatke (presidente da Câmara), Cirineu Correa Cardoso, Éder Gielgen, Élcion José Peters, José Marcos Witt, Marise Valério Brás de Oliveira e Valdir Sokolski.

PAVIMENTAÇÃO EM NÚMEROS

O valor total da obra é de R$ 274.853,66 sendo R$ 271.870,81 repasse do governo federal através do Ministério das Cidades e R$ 2.982,85 de contrapartida do município. A execução da obra está a cargo da empresa EMPAV Terraplanagem LTDA. contratada via processo licitatório 245/2017 – tomada de preço 003/2017. Além da pavimentação, a obra contempla ainda drenagem de águas pluviais, calçada em concreto e sinalização horizontal e vertical. O prazo para entrega da obra é de quatro meses.

INFRAESTRUTURA URBANA

O secretário Girardi destacou o esforço conjunto dos dois poderes – executivo e legislativo – para realização desta obra. Já o prefeito Wellington reforçou o desenvolvimento econômico de Mafra, que vem destacando-se no cenário nacional como uma das 50 cidades que mais geraram empregos em 2017. “Somos a primeira no planalto norte, a quinta em Santa Catarina e a 38ª no Brasil. Com isso, Mafra vem se tornando um polo atrativo a empresas e, portanto, é necessário oferecer infraestrutura para recepção tanto para os novos negócios quanto para população”, destacou, lembrando ainda de lideranças que contribuíram para realização da pavimentação em lajota das duas ruas.

OBRA DESEJADA

De acordo com o prefeito, uma obra de pavimentação é sempre desejada pela população. “Além de minimizar os problemas de pó em dias de sol e lama em dias de chuva, refletirá positivamente na saúde da população, principalmente das crianças que estudam no CEM Anjo da Guarda, bem como promoverá melhor acesso à escola e demais residências”. Ele destacou ainda que a intenção do município é procurar levar sempre melhores condições de vida para a população nos bairros.

DESAFIOS DE 2018

Dando continuidade às metas de sua gestão, o prefeito sinalizou o lançamento de um sistema de operação de pavimentação para todo o município. “Além de continuarmos trabalhando pela geração de emprego e renda e pelo desenvolvimento econômico-sustentável, vamos desenvolver este sistema moderno que vai proporcionar soluções de pavimentação e infraestrutura da cidade”, concluiu.