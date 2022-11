Assinada ordem de serviços para construção do Abrigo Municipal de Cães e Gatos em Mafra

Compartilhar no Facebook

Ato oficializa o início da obra em Mafra

O Prefeito Emerson Maas assinou na manhã de segunda-feira, dia 7, a ordem de serviço para a construção do Abrigo Municipal de Cães e Gatos, anexo à Escola Agrícola “Prefeito José Schultz Filho”, na Fazenda do Potreiro.

O abrigo terá um total de 433,53 metros² de área construída, será um local que reunirá e cuidará de um número considerável de cães e gatos, em sua maioria recolhidos das ruas de nossa cidade. Terá como tarefa ser um refúgio seguro para os animais que dele precisam e funcionará como local de passagem, buscando lares definitivos, além de ser um núcleo de referência em programas de cuidados, controle e bem-estar animal.

Na ocasião estiveram presentes a Vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Vidal da Silva Júnior e funcionários da pasta, a presidente da Ong RioMafra pelos Animais, Brígida Michelli Prestes, a cuidadora e apoiadora da causa, Ana Paula Ruthes além do representante da Construtora JF Placar LTDA ME, empresa vencedora do processo licitatório para a execução da obra, Claudio da Silva.

Ação em parceria

O Prefeito Emerson Maas explicou que o início da construção está programado para a próxima segunda-feira, 14, com previsão de entrega em até 10 meses. “Queremos que o abrigo possa contar com a parceria das pessoas que já estão atuando em favor da causa animal, para que esse local não seja transformado em um depósito de animais, mas que funcione com processos recuperação e de adoção”, declarou.

A presidente da Ong RioMafra pelos Animais, Brigida Michelli Prestes destacou que a causa animal na cidade de Mafra precisava de um olhar atento. “Nós, como protetores, lutamos pela vida e compartilhamos a ideia de que todo animal merece um lar definitivo. Por isso desejamos que esse seja um local de passagem, onde ele possa ser tratado e depois ser acolhido em um lar”, afirmou. Ela disse acreditar que a parceria vai dar certo e deseja que o abrigo possa melhorar a situação da cidade, no que se refere aos animais abandonados.

Causa animal sendo ouvida

A protetora voluntária Ana Paula Ruthes agradeceu à Prefeitura pela obra. “Essa é a primeira vez que nós da causa animal somos ouvidos e essa parceria é muito gratificante, pois representar a causa animal é uma dádiva”.