Assistência Social de Mafra divulga atividades do CCI para o mês de setembro

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Mafra divulga o calendário de atividades do Centro de Convivência do Idoso – CCI para o mês de setembro. Os interessados em participar das atividades oferecidas para a terceira idade no CCI, podem entrar em contato pelo telefone: 3642-9104, ou dirigir-se até a sede na Rua Tupinambás, 80, Vista Alegre.

Aberto de segunda à sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação pelo telefone: 3643-7181.

Dias da Semana Atividade Horários Segundas-feiras Atividade Física 8h15min e às 9h15min Oficina de Manicure 14horas Atividade Física 15h45min Oficina de velas Aromatizantes 9h às 10h30min (somente no dia 05) Terças- feiras Oficina de curso de Penteado 9 horas Oficina de Coreografia 9 horas Oficina de fios Sousplast 9horas Memória ativa 13h30min Quartas-feiras Grupo Tradicional Maturidade Feliz 13h30min Oficina Digital 9h30min e 14 horas Oficina Auriculoterapia 9h30min e 13h30min Quintas-feiras Atividade Física 8h15min e 9h15min Tricô 14 horas

