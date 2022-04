Assistência Social de Mafra e Conselho Municipal discutem rede de atendimento ao Idoso em situação de violência

Na última quinta-feira, 28, nas dependências do CCI, o Conselho Municipal do Idoso organizou uma reunião para discutir a Implantação do Protocolo da Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em Situação de Violência no Estado de Santa Catarina. Este protocolo PISC é um instrumento teórico e prático referencial para a elaboração das políticas municipais de proteção à pessoa idosa em Santa Catarina.

Para discutir esta ação, foram convidados representantes dos seguintes setores que compõem a rede PISC: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal do Idoso, Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Geral de Perícias, Corpo de Bombeiros Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e representantes dos grupo de idosos do município. Durante a reunião, os participantes discutiram a organização da rede de atendimento ao idoso em situação de violência.

O próximo encontro será no dia 09 de junho, às 8h30, também no CCI, e terá como pauta a organização do fluxo intersetorial.