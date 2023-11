Assistência Social de Mafra esclarece sobre o dia 25 de novembro – Pelo Fim da Violência Contra a Mulher

No próximo sábado, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, instituído pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo alertar e eliminar os casos de violência contra as mulheres no mundo todo.

A Secretaria Municipal de Assistência Social destaca a importância desse dia, lembrando que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS oferece atendimento psicossocial as mulheres vítimas de violência, através do Grupo Elas por Elas, com encontros realizados uma vez por mês, na 3ª quarta-feira do mês, às 14:00 horas. Para participar basta entrar em contato pelo Telefone WhatsApp (47) 3642-7167. O CREAS de Mafra está localizado na Rua Tupinambás, 100, no Bairro Vista Alegre.

O que é considerado violência contra a mulher

A Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como todo ato de violência baseado no gênero que tem como resultado o dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública seja na vida privada.

Quais as consequências na saúde da mulher

É conhecido dos profissionais o fato de que a violência contra as mulheres tem grande impacto na saúde, uma vez que mulheres que vivem e/ou viveram tal situação têm mais queixas, distúrbios e patologias físicas e mentais e utilizam os serviços de saúde com maior frequência do que aquelas que não viveram esta experiência. Além disso, aumenta o risco de problemas de saúde no futuro. Um estudo aponta que a violência intrafamiliar contra a mulher acarreta graves consequências a seu pleno desenvolvimento pessoal, entre elas as doenças de ocorrência tardia, como hipertensão, colesterol elevado, artrite e problemas cardíacos. Além das sequelas psicológicas para elas e os filhos.

Onde denunciar

A denúncia de violência contra a mulher pode ser feita em Delegacias e Órgãos Especializados, onde a vítima procura amparo e proteção. O Ligue 180, central de atendimento à mulher funciona 24 horas por dia, é gratuito e confidencial. O canal esclarece dúvidas sobre os diferentes tipos de violência aos quais as mulheres estão sujeitas.

Mesmo se a vítima não registrar ocorrência, os vizinhos, amigos, parentes ou desconhecidos também podem usar o Ligue 180 ou ir a uma delegacia para denunciar uma agressão que tenham presenciado ou ainda a denúncia pode ser feita no Ministério Público.