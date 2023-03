Assistência Social de Mafra faz evento alusivo ao Dia da Mulher

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação realizou no dia 08 de março, às 14 horas no Centro de Convivência do Idoso (CCI) palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher, com o tema “Um olhar sobre si” ministrada por Patricia B.G. Anciutti. Ao todo, compareceram 210 pessoas.

Durante a palestra foi abordado o autoconhecimento, autovalor, autoimagem, autorrespeito e a autoestima. De acordo com a secretária da pasta, Danielle Kondlatsch, foram assuntos “que se completaram entre si num conjunto de ideias e exercícios que tiveram por finalidade ajudar a mulher na sua totalidade física, espiritual e emocional, fazendo com que ela começasse a se observar e a se descobrir como uma mulher maravilhosa”.

Frases da palestra

Na ocasião foram usadas frases como: Acredite em você; Se dê aquilo que espera receber dos outros; Ser gentil com você antes de ser com os outros não é egoísmo; Você não está sozinha; entre outras. Além da palestra, houve sorteios de brindes e lanche para os participantes.