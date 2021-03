Assistência Social de Mafra lança concurso de desenhos para crianças e adolescentes do SCFV

A missão é criar um super-herói para combater o vilão que vem ameaçando o mundo desde o ano de 2020: o coronavírus

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação lançou um desafio às crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. A missão é criar um super-herói para combater o vilão que vem ameaçando o mundo desde o ano de 2020: o coronavírus. Para tanto, lançou um concurso de desenhos no qual as crianças e adolescentes inscritos no serviço podem soltar sua imaginação. Os desenhos mais criativos serão premiados, segundo as categorias:

– Crianças até 3 anos;

– Crianças de 4 a 6 anos;

– Crianças de 7 a 12 anos;

– Crianças/adolescentes de 13 a 17 anos.

Os desenhos deverão ser enviados através do grupo de whatsapp do SCFV ou entregues no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação até o dia 12 de abril.

Informações

Mais informações pelo telefone: 3643-7181 com a coordenadora do Segmento Crianças e Adolescentes, Andréa Leal de Barros.