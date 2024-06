Assistência Social de Mafra promove mais um curso de “Bombeiro da Melhor Idade”

Uma iniciativa inédita em Mafra vai proporcionar aos deficientes visuais (cegos e de baixa visão) a participação em um curso que capacita a pessoa para prevenir eventuais acidentes e também realizar um atendimento de primeiros socorros imediato em situações de sinistro nos lares ou em lugares onde se reúne socialmente.

Para tanto, a Secretaria de Assistência Social e Habitação, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em parceria com o Corpo de Bombeiros e Instituto de Bombeiros do Planalto Norte estiveram na manhã da última terça-feira, 17, na AMADEV – Associação Mafrense dos Deficientes Visuais, para ouvir as necessidades dos associados e realizar as adaptações a este público que irá participar do curso “Bombeiro da Melhor Idade”.

Curso

Ao todo são oferecidas 50 vagas, sendo 15 destinadas à AMADEV e as demais aos participantes do SCFV. O curso inicia setembro e terá duração de 40 horas, sendo ministrado três vezes na semana. É dividido em parte teórica e prática, além de passeio, baile e formatura. O conteúdo aborda noções de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, acidentes de trânsito, sistemas preventivos e como acionar os serviços de emergência, entre outros temas. Segundo a coordenação do SCFV, o curso conta ainda com o patrocínio do Sicoob de Papanduva.

Inclusão social

Numa grande roda de conversa entre os associados e os realizadores do curso, foram comentadas sobre as dificuldades que os deficientes visuais têm no dia a dia, como podem ser auxiliados e as possíveis adaptações no conteúdo do curso para que estes compreendam. Cleonice da Silva e Souza, presidente da Associação, disse que “conhecimento é importante, principalmente de primeiros socorros”. Os associados destacaram ainda que para que a comunicação flua, é importante a audiodescrição (tradução de imagens em palavras). Os bombeiros (de carreira e comunitários) puderam esclarecer dúvidas quanto aos obstáculos enfrentados pelos cegos e pessoas de baixa visão, para poder aplicar ao curso, de forma que o mesmo ocorra normalmente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A assistente social do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros e representante do Instituto de Bombeiros do Planalto Norte, Daniele Ennes Brey, destacou esta reunião ser esclarecedora. “Vamos aprender também com vocês neste curso, para enriquecer nosso conhecimento”, disse. Ao final, todos se dispuseram a continuar em contato para troca de informações, até o início do curso.