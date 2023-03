Assistência Social de Mafra realiza “Primeiro Concurso de Cuca” para a terceira Idade

Cucas de farofa, de abacaxi, de chocolate, de goiabada, de uva, de diversos sabores foram degustadas pelos jurados que escolheram entre 20 apresentadas, três vencedoras

A Secretaria de Assistência Social e Habitação, por meio do Centro de Convivência do Idoso (CCI) realizou na última terça-feira, 27, o “Primeiro concurso de Cuca”. Ao todo foram 20 cucas apresentadas às mais de 130 pessoas que compareceram para prestigiar o evento. As participantes concorrentes fazem parte das atividades do CCI e gravaram vídeos produzindo suas cucas, comprovando a produção caseira das delícias.

De acordo com a organização, o concurso teve como objetivo “valorizar o potencial de cada pessoa, oportunizando demonstrar seu talento na criação de novos sabores. Além disso, o concurso pode resgatar memórias afetivas, visto que a cuca é tradicional na nossa região, muito presente nas mesas de café das famílias mafrenses”.

Sabores vencedores

Os jurados tiveram a missão de escolher as três melhores cucas, dentre todas apresentadas. Em primeiro lugar ficou a tradicional cuca de farofa, seguida pela de abacaxi e por fim a de abacaxi com chocolate. As premiações do 1º ao 3º lugar levaram um avental personalizado na cor roxa e uma forma para assar e as demais participantes ganharam avental amarelo.

Confira o nome das vencedoras e suas cucas

Colocação Nome Sabor da Cuca Pontuação 1º lugar Juraci Graciano Hirose farofa 177 pontos 2º lugar Maria O. Calisto abacaxi 173 pontos 3º lugar Judith R. Pivovar abacaxi com chocolate 172 pontos

O que vem por aí

O Centro de Convivência do Idoso destacou ainda que a população da terceira idade deve ficar atenta à programação das próximas atividades, já tendo programado a Oficina de Chocolate e o Desfile de Moda Fitness para o mês de abril. Para mais informações, o interessado pode entrar em contato com o CCI pelo telefone/whatsApp: 3642-9104.