Assistência Social de Mafra realizará ações alusivas ao Junho Violeta

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social realizará nos dias 14 e 15 de junho, atividades relativas à Semana de Prevenção à Violência contra o Idoso.

Estamos no mês “Junho Violeta”, sendo o dia 15 celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, data que alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos das pessoas acima dos 60 anos.

Serão as seguintes as ações no município de Mafra:

Dia 14 de junho às 14 horas, no Centro de Convivência do Idoso – CCI – Palestra com Luciane Duda, Assistente Social Forense;

Dia 15 de junho, às 9h30min – Caminhada com saída do estacionamento do Supermercado Belém, alto de Mafra.

A Prefeitura convida toda população a participar das atividades.