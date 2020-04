Assistência Social de Mafra recebe doação de alimentos do assentamento Fazenda do Potreiro “Herança do Contestado”

1 de 4

O confinamento trouxe à tona ações solidárias de diversas instituições e de pessoas dos mais diferentes seguimentos. Visando ajudar a quem precisa, o assentamento Fazenda do Potreiro “Herança do Contestado” doou à Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra 635kg de alimentos (frutas, legumes e verduras) cultivados pelos agricultores. As doações foram recebidas na última sexta-feira, 24, pela secretária da pasta, Kátia Borges Saliba e pela nutricionista Sandra Turnes. “Estes alimentos serão direcionados às entidades que damos suporte e que funcionam 24 horas, como a Atena, Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, Lar Georgete (Lar Criança Nossa Senhora da Anunciação) e abrigo institucional do município”, explicou a secretária.

Já a nutricionista lembrou que o assentamento tem uma parceria de cerca de 12 anos com a secretaria, uma vez que desde então os produtos da agricultura familiar são comercializado na feira popular.

Por fim, Kátia agradeceu a lembrança e o trabalho social realizado pelo assentamento. “Mesmo com todas as dificuldades que vocês vêm enfrentando, como a seca e a dificuldade de comercialização, ainda assim fazem esta ação de solidariedade, doando a quem mais precisa. Muito obrigada em nome da Prefeitura de Mafra e das entidades beneficiadas”, concluiu.

VEJA O QUE FOI DOADO VERDURA/LEGUME/FRUTA QUANTIDADE (em quilos/Kg) Abóbora 200 Aipim 200 Batata doce 30 Pepino 40 Morango 30 Chuchu 20 Feijão preto 90 Mexerica e laranja 25 TOTAL 635