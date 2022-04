Assistência Social de Mafra reforça a importância do Cadastro Único

A Secretaria de Assistência Social de Mafra iniciou na última terça-feira, 19 de abril, ação para ampla divulgação da importância do Cadastro Único para Programas Sociais (CadUnico). Realizou atendimento especial aos usuários da Associação Mafrense dos Deficientes Visuais (AMADEV) junto ao Cadastro Único, encaminhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Foi realizado o cadastramento, atualização de cadastros já existentes e orientação sobre os benefícios do Cadastro Único.

A Secretária Danielle Kondlatesch explicou que, dentre os objetivos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) está o atendimento do público prioritário dessa política pública. “Por esse motivo, nos próximos meses vamos aumentar o contato com outras instituições e secretarias, a fim de levar ao maior número de pessoas o conhecimento dos benefícios do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”, anunciou.

Benefícios vinculados ao Cadastro Único

O Cadastro Único é uma iniciativa do Governo Federal para identificar e conhecer as famílias brasileiras de baixa renda. Dentro dos benefícios ofertados, o mais procurado é o Auxílio Brasil, que se destina para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Mas, conforme explicações do responsáveis pelo Cadastro Único em Mafra, existem alguns outros benefícios, como a Tarifa Social de Energia Elétrica ou Água, ou ainda o Auxílio Gás, que se destinam a um público maior, à todas as famílias com renda per capta até meio salário mínimo ou que possuam componente que recebe BPC (Benefício de Prestação Continuada). “Ainda podemos citar a “Carteira do Idoso” para viagens interestaduais ou o “INSS Dona de Casa”, para famílias até dois salários mínimos”, orientaram.

Inscrição

Para o cidadão concorrer aos vários benefícios ofertados pelo programa do Governo Federal, o primeiro passo é realizar a inscrição ou atualização do cadastro pessoalmente na Secretaria de Assistência Social ou através do aplicativo “Cadastro Único”. O aplicativo pode ser baixado por meio das lojas de aplicativos Apple Store e Play Store ou acessado na sua versão web através do endereço cadunico.cidadania.gov.br.