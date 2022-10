Assistência Social reúne associações de moradores e convida para planejamento Estratégico

Nesta semana a Secretaria Municipal de Assistência Social de Mafra realizou reunião com Associações de Moradores constituídas no Município, para inseri-las na elaboração das propostas do Planejamento Estratégico para os próximos anos, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a fim de buscar maior efetividade nas ações de cada associação.

Participaram da reunião representantes das associações da Vila Nova, Vila Ivete, Vista Alegre, Bela Vista do Sul, Rio Preto do Sul, Amola Flecha, Primavera, Espigão do Bugre e Campo da Lança.

Na ocasião, a Secretária Danielle Kondlatsch fez ainda o convite para a festa de Natal das associações de moradores, que acontecerá no dia 10 de Dezembro e ainda realizou o sorteio do “amigo secreto das associações amigas”.

Por fim foi entregue a pontuação de cada participante da I Gincana de Integração Intercomunidades e realizada avaliação do evento.