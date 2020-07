Associação Peri Ferroviária busca apoio dos vereadores

No ano do centenário, a Associação Peri Ferroviária pede apoio do poder legislativo para elaboração de um projeto de lei de reconhecimento de utilidade pública desta entidade

Os cem anos de história da Associação Peri Ferroviária foram contados na manhã da terça-feira 30, na Câmara Municipal de Mafra.

Durante o encontro, os vereadores ouviram os relatos contados pelo presidente da associação, Orlando Felício dos Reis, e o secretário Nascimento O. de Sousa.

No ano do centenário, a Associação Peri Ferroviária pede apoio do poder legislativo para elaboração de um projeto de lei de reconhecimento de utilidade pública desta entidade que faz parte da construção do município de Mafra.

Os vereadores destacaram o papel fundamental dos ferroviários para o desenvolvimento do município economicamente e também na área do esporte.