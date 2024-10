Associação Vilanovense foi a campeã da 3ª Gincana de Integração Intercomunidades

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra realizou por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, a festa de encerramento da III Gincana da Integração Intercomunidades 2024. Ela foi realizada no dia 28 de setembro, quando aconteceu a premiação dos desafios realizados durante cerca de 6 meses. A Associação Vilanovense conquistou o Troféu de Campeã Geral, ficando em segundo lugar a Associação Vista Alegre e em Terceiro a Associação AMAP.

A gincana teve o objetivo de fortalecer as relações comunitárias, além de estimular o sentimento de pertencimento dos moradores em relação à sua comunidade. Também visou promover trocas culturais e de vivências e estimular a participação dos munícipes nas atividades das Associações de Moradores.

A secretária Danielle Kondlatsch agradeceu a participação das comunidades e ressaltou o apoio de toda equipe da Secretaria, “sem a qual a gincana não seria possível”. Ela parabenizou todas as associações participantes, “que se empenharam no cumprimento das tarefas, demonstrando o espírito de equipe e o orgulho de fazer parte do bairro”.

Antes da premiação de acordo com as modalidades, foi realizada homenagem à família de Adolfo Hillebrandt.

Foram os seguintes os resultados da III GIIC 2024:

Resultado Geral

1º Lugar – Campeã – Vila Nova

2º Lugar – Vista Alegre

3º Lugar – AMAP

Espírito de Integração

– Bela Vista

Torcida

– AMAP

Eleição de Rainha e Princesas Mirim

1º Lugar – Vila Nova – Nayrê Brenda de Brito

2º Lugar – Vista Alegre – Ana Paula Lourenço

3º Lugar – São Lourenço – Emily Carline Ulbrich;

Eleição de Rainha e Princesas da 3ª Idade

1º Lugar – Vista Alegre – Maria Piedade Gonçalves

2º Lugar – Faxinal – Teresinha Alves dos Santos

3º Lugar – Vila Nova – Roselita Iunskoski

Criação do Mascote

1º Lugar – Vila Ivete

2º Lugar – Amola Flecha

3º Lugar – Vila Nova

Corrida Rústica

1º Lugar – Vila Nova

2º Lugar – Amola flecha

3º Lugar – São Lourenço

Vídeo da Comunidade

1º Lugar – São Lourenço

2º Lugar – Vila Nova

3º Lugar – Faxinal

Concurso de Cucas

1º Lugar – Faxinal

2º Lugar – Bela Vista

3º Lugar – AMAP

Jogos – Canastra

1º Lugar – Faxinal

2º Lugar – Vila Nova

3º Lugar – Bela Vista

Truco

1º Lugar – AMAEC

2º Lugar – São Lourenço

3º Lugar – Faxinal

Dominó

1º Lugar – AMAP

2º Lugar – Vila Nova

3º Lugar – São Lourenço

General

1º Lugar – Vila Nova

2º Lugar – Faxinal

3º Lugar – Vista Alegre

Abertura dos Jogos

1º Lugar – Vila Nova

2º Lugar – Vista Alegre

3º Lugar – Faxinal

Voleibol Feminino

1º Lugar – AMAP

2º Lugar – Vista Alegre

3º Lugar – Vila Nova

Voleibol Masculino

1º Lugar – Vila Nova

2º Lugar – AMAP

3º Lugar – Amola Flecha

Futsal Feminino

1º Lugar – Vila Nova

2º Lugar – Vista Alegre

3º Lugar – Amola Flecha

Futsal Masculino

1º Lugar – Vista Alegre

2º Lugar – AMAP

3º Lugar – Bela Vista

Desfile Cívico

1º Lugar – Vila Nova

2º Lugar – AMAEC

3º Lugar – Vista Alegre

Atitude Empreendedora

1º Lugar – Vila Nova

2º Lugar – AMAEC

3º Lugar – Vista Alegre

Show de Talentos

1º Lugar – Vila Nova

2º Lugar – Bela Vista

3º Lugar – São Lourenço