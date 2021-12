Ataque hacker afeta o site da prefeitura de Mafra

Os sites de pelo menos 245 das 295 prefeituras catarinenses estão fora do ar nesta quarta-feira (1º), por conta de um ataque hacker no sistema da Federação Catarinense de Municípios (Fecam). A informação é do site NSC Total. Entre as cidades afetadas estão Mafra, Tubarão, Laguna, Imbituba, Biguaçu, São Bento do Sul, Xanxerê e Navegantes.

No início da manhã quem acessava os portais dos municípios dos 245 municípios que ficam hospedados no servidor da Fecam via a seguinte mensagem:

“Olá programadores da Fecam, acho que vocês faltaram algumas aulas de PHP na faculdade. Como vocês já são crescidinhos não terão anotação na agenda para seus pais verem, mas levarei a maior parte das cidades de Santa Catarina pro Zone-H”.

A mensagem também fez críticas ao isolamento social e uso de máscaras e cita o presidente da República.

O comunicado dos hackers foi retirado dos portais ao longo da manhã, mas os sites continuavam fora do ar até às 11h40min.

O presidente da Fecam e prefeito de Araquari, Clenilton Pereira (PSDB), se manifestou sobre o ataque e disse que o setor de TI da federação está trabalhando para resolver o problema:

— Nesta manhã, dia 1º de dezembro, o portal da Fecam recebeu uma invasão de hackers. Infelizmente, os bandidos não atuam só presencialmente, mas também virtualmente. Fiquem tranquilos, a gente já está resolvendo isso — disse o prefeito em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Fonte: NSCTotal