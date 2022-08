Compartilhar no Facebook

Neste sábado, dia 27, a via de acesso de Mafra a Rio Negro pela ponte Rodrigo Ajace (ponte nova) estará interditada para obras de implantação da rede de esgotamento sanitário, realizadas pela empresa CFO. O acesso a Rio Negro deverá ser feito pela ponte Dr. Diniz Assis Henning (ponte metálica). Tão logo sejam concluídas as obras no local, o trânsito será liberado.