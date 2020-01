Atendimento da saúde em Mafra está centralizado na Policlínica Municipal no mês de janeiro

O atendimento de todas as ESFs está centralizado no prédio da Policlínica Municipal, atendendo 12 horas por dia

A Secretaria Municipal de Saúde informa que neste mês, o atendimento de toda a Atenção Básica – Unidades de Saúde – ESFs, está centralizado na Policlínica Municipal, atendendo 12 horas por dia, sendo das 07h às 19h, sem fechar para o almoço.

É preciso destacar que, os atendimentos da Farmácia Central, bem como da Policlínica Municipal já estão normalizados desde segunda-feira, dia 06. E somente as unidades ESFs reabrirão em fevereiro, no dia 03, no horário normal das 07 às 16 horas.

A Policlínica Municipal, com o atendimento centralizado em janeiro, prestará os serviços de: consultas médicas, serviços de enfermagem, curativos, vacinação, testes rápidos e atendimentos odontológicos, realizados por livre demanda (sem agendamentos).