Atendimento presencial da CASAN está suspenso

Em sintonia com as novas determinações do Governos de Santa Catarina para conter a propagação do coronavírus, a CASAN suspendeu todas as solicitações de serviços em seus atendimentos presenciais.

Postos de Atendimento e Agências não abrirão nos próximos sete dias, pelo menos.

Todas as solicitações de serviços devem ser encaminhadas pela Central de Atendimento 0800 643 0195, pelo site www.casan.com.br ou pelo Aplicativo CASAN SC.

A Companhia mantém todos os serviços essenciais para captação, tratamento e distribuição de água, assim como os de coleta e tratamento de esgoto.

