Atingidos pela chuva de granizo de 2021 já podem sacar o FGTS

Saques deverão acontecer no máximo até o dia 1º de junho, sem previsão de prorrogação

A Prefeitura de Mafra informa, que já estão liberados os saques do FGTS para as pessoas que fizeram o cadastro junto à Defesa Civil, em razão dos prejuízos sofridos com a chuva de granizo ocorrida no município, em dezembro do ano passado. E alerta que os saques deverão ser feitos no máximo até o dia 1º de junho, sem previsão de prorrogação.

Alerta ainda que a Caixa Econômica Federal está solicitando que os saques aconteçam prioritariamente por meio do aplicativo FGTS, exclusivo para saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Solicitação do saque FGTS – Calamidade Pública.

Documentos em mãos

Importante salientar que o cidadão deverá ter em mãos os documentos pessoais e comprovante de residência, que serão solicitados para o pagamento do benefício.

Para as pessoas que tiverem dificuldades com o aplicativo, a Defesa Civil de Mafra estará auxiliando com o passo a passo, pessoalmente ou pelo pelo telefone (47) 3643-7742.