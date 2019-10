Atleta de Mafra vai representar o município em campeonato na China

O mafrense Joel Munhoz Machado ̩ um apaixonado pelo esporte de 3 tambores Рcompeti̤̣o esportiva equestre que envolve homens e mulheres em uma corrida com barreiras, onde o competidor que atingir o menor tempo durante a prova, melhor se classifica.

Joel, responsável pelo treinamento da tropa do Centro de Treinamento Recanto Machado, e que coleciona vários títulos importantes no esporte, vai representar Mafra, Santa Catarina e o Brasil na China, no 2019 ZWU WORLD CUP BARREL RACING CHAMPIONSHIP (CAMPEONATO MUNDIAL DE 3 TAMBORES WBHA), formando dupla com Michele Fabíola Holetz, do município de Rodeio. O evento mundial contará com a participação de 17 países: Brasil, Argentina, Uruguai, México, Paraguai, Alemanha, França, Bélgica, República Tcheca, Canadá, EUA, Austrália, Chile, Reino Unido, Nova Zelândia, Venezuela e China.

Joel vem realizando um trabalho de fomento do esporte no estado catarinense, por meio da NBHA SC (National Barrel Horse Association of Brazil), e destaca que “o esporte está crescendo muito, e os investimentos em qualidade genética são um ponto forte, mas precisamos focar em levar o esporte para regiões que ainda não praticam e esse é o trabalho mais difícil, mas isso me impulsiona, porque se não tem o esporte na região é sinal que há possíveis competidores e assim começamos o trabalho de fomento.”

Com uma carreira em ascensão, a maior conquista de Joel foi adquirir o seu próprio centro de treinamento, que tem como objetivo não parar os trabalhos para se efetivar como um centro referência em aulas de equitação e treinamento de cavalos para o esporte de 3 Tambores.

Joel também destaca a importância de representar Mafra no campeonato mundial. “É com grande satisfação que vamos representar não apenas o nosso país ou estado, mas também o nosso município! É uma prova de que, com perseverança e incentivo, podemos conquistar sempre mais”, finalizou Joel.