Atleta mafrense de ciclismo conquista vaga para mundial em 2025

O ciclista mafrense Ricardo Ciola Corrêa participou do Gran Fondo World Series Brasil, realizado em Pomerode no último final de semana, quando obteve a medalha de bronze, garantindo uma vaga para o mundial que acontecerá em outubro de 2025, na Austrália. Conquistou o 3º lugar na categoria 35-39 anos, 11º Lugar Geral da prova e classificado para o Campeonato Mundial 2025, na Australia.

Prova de alto nível

A participação de Ricardo contou com apoio da Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento Municipal de Esportes. Ele agradeceu o apoio recebido e destacou o alto nível da prova, que contou com a participação de atletas considerados “fortes competidores” de 8 países diferentes. Como explicou, ao final da prova o objetivo alcançado foi melhor que o esperado. Estava muito bem no dia, conquistei o 3º lugar e garanti a vaga para o mundial de ciclismo 2025”, declarou.

O Prefeito Emerson Maas parabenizou o ciclista e desejou sucesso nas próximas competições. E agradeceu por bem representar o Município de Mafra além fronteiras.

O atleta não para por aí. Ainda neste ano seguirá representando Mafra nos Jogos Abertos de Santa Catarina – JASC, em disputa que acontecerá na próxima sexta-feira, em Concórdia.