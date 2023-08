Atleta Mafrense do Badminton é vice campeão dos JESC

Compartilhar no Facebook

Neste final de semana, dias 5 e 6 de Agosto aconteceu em Criciúma-SC a fase estadual do JESC, de 12 a 14 anos. O atleta mafrense, representando Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA, Davi Sfair Arten conquistou o vice-campeonato de Badminton. A etapa estadual dos JESC é um evento organizado pela Fesporte, em parceria com a prefeitura de Criciúma e que dá vaga para os Jogos Escolares Brasileiros 2023, ainda sem local definido.

Davi Sfair Arten declarou: “Vim com foco para vencer o JESC e infelizmente perdi o último jogo por muito pouco, mas consegui a classificação para os JEB’S. Vou me preparar mais, treinar muito para representar Mafra e Santa Catarina. Pretendo ser campeão brasileiro escolar ”.

Na fase de grupos, Davi venceu os atletas de Florianópolis, Quilombo e Monte Carlo, todos por 2 sets a 0. Nas quartas de final enfrentou o atleta de São Joaquim vencendo por 2 sets a zero. E, no quadrangular final enfrentou os atletas de Ascurra e Ibirama, vencendo ambos por 2 sets a zero. Na final, contra Joaçaba, perdeu jogo por 2 sets a 1, conquistando o segundo lugar.