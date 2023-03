Atletas da AMAB MAFRA se destacam no segundo 3×3 Riomafra de Basquetebol

A Associação Mafrense de Basquetebol – AMAB Mafra participou nos dias 04 e 05 de março, do segundo 3×3 Riomafra de Basquetebol, realizado no ginásio XV de Novembro, em Rio Negro, com 14 equipes das categorias Sub 12,14 e Sub 18.

Nessa competição, conquistou ótimos resultados, dentre eles campeãs da categoria e SUB 12 feminino, com as atletas Gabriela Aparecida de Andrade Fleischmann, Raphaela Eloah Rudnik e Emanuelly Teresa Pereira. Demais resultados foram:

2º e 3º lugar no Sub 12 masculino

3º lugar no Sub 14 masculino

2º e 3º lugar no Sub 18 masculino

1º e 2º lugar no Sub 12 feminino

2º e 3º lugar no Sub 14 feminino

2º e 3º lugar no Sub 18 feminino

Ranking da FIBA

A  AMAB tem se destacado ainda em competições no ranking da Federação Internacional de Basquete FIBA, com os resultados seguintes:

3º melhor pontuador geral masculino, Yuri Gabriel Rudnik e medalhista de 2º lugar sub 18;

5º melhor pontuador geral masculino, Bruno Gruber e medalhista de 2º lugar sub 18;

9º melhor pontuador geral masculino, Kaik José Rudnik e medalhista de 2º lugar sub 18;

2ª melhor pontuadora geral feminina; Giovanna Iunszkovski e medalhista de 3º lugar sub 18;

4ª melhor pontuadora geral feminina, Andressa Krol de Conto e medalhista de 2º lugar sub 18;

5ª melhor pontuadora geral feminina, Maria Joana Pereira e medalhista de 3º lugar sub 18.

Jantar de apresentação

A diretoria da AMAB MAFRA realizará no dia 14 de março, no London Club, jantar para apresentação dos atletas que disputarão o campeonato estadual e demais atletas integrantes da Associação.  Toda comunidade está convidada a prestigiar. Informações pelo telefone 98915-3764.