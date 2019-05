Atletas da AMADEV participaram do IV evento Dia do Pedal SESC/Mafra

Cerca de 300 pessoas de Riomafra, participaram da IV versão do evento com sua bikes e similares, que teve saída do centro de eventos Álamos (Vila Nova) e chegada na unidade do SESC/Mafra, perfazendo um circuito de 9,6 km

1 de 3

Para incentivar o uso de um meio de transporte ativo e sustentável, o Sesc em Santa Catarina realiza, pelo nono ano consecutivo, o “Dia do Pedal”, no feriado de 1º de maio, em todas as suas Unidades no Estado. A proposta visa a fortalecer a ideia do lazer ativo ao ar livre e da prática de atividades físicas lúdica em família, utilizando além da bicicleta, skate, patins, patinete etc., dependendo da cidade. Em Mafra, a equipe do SESC contou ainda com a participação de voluntários das empresas parceiras, que auxiliaram na realização das inscrições e nas orientações aos participantes.

Cerca de 300 pessoas de Riomafra, participaram da IV versão do evento com sua bikes e similares, que teve saída do centro de eventos Álamos (Vila Nova) e chegada na unidade do SESC/Mafra, perfazendo um circuito de 9,6 km. Os cem primeiros inscritos ganharam camisetas personalizadas e todos concorreram ainda ao sorteio de seis bikes na chegada do percurso.

O IV evento: Dia do Pedal em Mafra, contou com a participação especial da equipe de atletas da AMADEV- a Associação Mafrense de Deficientes Visuais, que participaram do passeio, com uma bicicleta recém adquirida e especialmente projetada para duas pessoas, podendo assim o deficiente visual também pedalar sentado no banco de trás. (Essa bike especial foi adquirida pela AMADEV, com recursos adquiridos através de uma campanha nas unidades escolares de Mafra). Rafael Teixeira Ilkiu (coordenador do evento) e seu colega Gradison Komura (ambos técnicos de atividades do SESC), avaliaram como excelente a participação dos riomafrenses no evento, que mais uma vez, atingiu a expectativa e colaborou para unir as famílias e amigos de Riomafra, no dia do trabalhador.