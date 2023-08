Atletas de basquetebol mafrense convocadas para seleção catarinense visitam prefeito

As atletas mafrenses de basquetebol, irmãs Ariele e Andressa Krol Deconto, de 16 anos, e o técnico Plácido Gaissler Filho, todos convocados para a Seleção Catarinense de Basquetebol, Sub 17, que vai disputar o Sul Brasileiro de Seleções estiveram visitando o gabinete do prefeito Emerson Maas na manhã de sexta-feira, dia 11. Eles estavam acompanhados do presidente da AMAB – Associação Mafrense de Basquetebol, Anderson Rudnik. Além das Deconto, a atleta Maria Joana Pereira, também foi convocada para o Sub 15, mas não participou da visita por motivos particulares.

O prefeito agradeceu por estarem bem representando as cores de Mafra e desejou muito sucesso nas competições e na vida pessoal de cada uma. Ariele e Andressa Krol Deconto começaram a treinar com o Professor Plácido na Escola de Educação Básica Santo Antônio em 2018 e depois foram para a escolinha de basquetebol do Município, também sob a condução do professor. Já a atleta Maria Joana, iniciou no basquetebol na escola estadual Tenente Ary Rauen em 2019, passando posteriormente para a escolinha do município.

Títulos conquistados

Dentre os títulos conquistados pelas atletas destacam-se o 3º lugar na copa de Santa Catarina em 2022, quando a atleta Ariele foi destaque no campeonato; 2º lugar na fase regional dos JESC, em 2023 e três vezes campeãs dos Jogos da Juventude, de Rio Negro.

Plácido Gaissler Filho

O professor Plácido iniciou como técnico da seleção mafrense em 1984. Começou a conquistar títulos 9 anos depois, sendo campeão dos Jogos Escolares de Santa Catarina realizados em 1093 e bicampeão em 1994 quando acabou sendo o técnico da Seleção Catarinense Estudantil que participou dos JEB’s Jogos Escolares Brasileiro disputados em Recife PE, conquistando a medalha de bronze, 3° lugar. No mesmo ano foi campeão estadual infantil e infanto-juvenil.

Agenda das atletas

No próximo final de semana as atletas mafrenses participarão de eventos preparatórios com vistas ao Campeonato Sul-Brasileiro de Seleções, quais sejam:

– Dia 18, às 12:00h – apresentação das atletas no Ginásio do SESI em Blumenau;

– De 18 à 22 – treinos em Blumenau ( 22/08 será feito o corte de 3 atletas e definidas as 12 jogadoras que viajarão dia 23/08 para Toledo-PR);

– De 24 à 26/08 – viajarão para Toledo-PR, onde disputarão o Campeonato Sul Brasileiro de Seleções.