Atletas de Mafra brilharam na fase regional das Paralimpíadas Escolares 2022

A delegação paralímpica de Mafra mais uma vez conquistou medalhas em campeonato escolar. Dessa vez, entre os dias 05 e 10 de setembro, no Centro Paralímpico de São Paulo, disputando a fase regional das Paralimpíadas Escolares 2022. A seleção de Santa Catarina competiu com atletas das categorias de DV Рdeficiência visual, DF Рdeficiente físico e DI Рdeficiente intelectual.

Destaques

De Mafra, quatro atletas se destacaram no evento, foram eles: Naiara Rodrigues da Silva nas provas de lan√ßamento da pelota, 60 metros e 150 metros, conquistando o 1¬ļ lugar em todas. A atleta Lara Schitt conquistou o 1¬ļ lugar em salto em dist√Ęncia e arremesso de peso e 2¬ļ lugar nos 250 metros. Tamb√©m se destacaram Bryan Moro que obteve o 3¬ļ lugar no lan√ßamento da pelota, 5¬ļ lugar nos 60 metros e 4¬ļ lugar no salto em dist√Ęncia. E Rafaela krol Carraro conquistou o 3¬ļ lugar no lan√ßamento da pelota e no arremesso de peso. O t√©cnico da equipe de Mafra e tamb√©m integrante dos t√©cnicos da delega√ß√£o do Estado, professor Paulo Martins, lembrou que o pr√≥ximo passo ser√° disputar a fase final que acontece de 21 a 26 de novembro tamb√©m em S√£o Paulo.

Paralimpíadas Escolares

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2009. Trata-se do maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar.

‚ÄúAtrav√©s das atividades desportivas, crian√ßas e jovens constroem seus valores, seus conceitos, socializam-se e, principalmente, vivem as realidades‚ÄĚ, esta afirma√ß√£o faz parte da justificativa que consta no Regulamento Regional 3.