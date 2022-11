Atletas mafrenses brilham nas Paralimpíadas Escolares de 2022

Em São Paulo, a mafrense Rafaela krol Carraro sagrou-se campeã brasileira na prova dos 60 metros com cadeira de roda 

A delegação paralímpica de Mafra está mostrando para o Brasil os talentos do município nas Paralimpíadas Escolares de 2022, evento que está ocorrendo na cidade de São Paulo, até o dia 26 deste mês.

Fazendo parte da sele√ß√£o de Santa Catarina, Mafra levou os atletas Rafaela krol Carraro, Lara Schitt, Naiara Rodrigues da Silva e Bryan Moro. At√© o momento, foram conquistadas cinco medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e duas de bronze. O t√©cnico da equipe de Mafra e tamb√©m integrante dos t√©cnicos da delega√ß√£o do Estado, professor Paulo Martins, vem preparando os atletas para grandes conquistas. ‚ÄúTemos mais cinco provas a serem disputadas. Essa fase √© a √ļltima, super importante para quem quer algo no futuro. Tem olheiro do Comit√™ Paral√≠mpico Brasileiro e a Rafaela foi convidada para fazer um camping em S√£o Paulo, durante uma semana‚ÄĚ, disse o professor.¬†

Destaque

Mostando sempre bons resultados, a atleta Rafaela krol Carraro, conquistou o lugar mais alto do p√≥dio com o t√≠tulo de campe√£ brasileira na prova dos 60 metros com cadeira de roda. Ela contou que ainda est√° assimilando o resultado. ‚ÄúA ficha n√£o caiu, estou emocionada, ver tudo o que passamos para chegar at√© aqui. Sempre tive muito apoio da minha m√£e e do professor Paulo. Quando cruzei a linha de chegada, passou um filme na minha cabe√ßa. Tive uma emo√ß√£o incr√≠vel, uma sensa√ß√£o t√£o boa. √Č √≥timo vencer‚ÄĚ, declarou a campe√£.

Confira a participação dos atletas mafrenses 

ATLETA MODALIDADES COLOCA√á√ÉO Rafaela krol Carraro 60 metros, peso, lan√ßamento da pelota 1¬ļ lugar nos 60 metros Lara Schitt peso, dist√Ęncia e 250 metros 2¬ļ lugar no arremesso do peso

2¬ļ lugar 250 metros Naiara Rodrigues da Silva 60 metros, pelota e 150 metros 2¬ļ lugar no 60 metros

2¬ļ lugar 150 metros Bryan Moro 60 metros, dist√Ęncia, lan√ßamento da pelota 3¬ļ lugar no lan√ßamento da pelota

 Paralimpíadas Escolares

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2009. Trata-se do maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Os resultados das provas de todas as etapas regionais podem ser acessados diretamente no site do CPB.