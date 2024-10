Atletas mafrenses conquistam medalhas em campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

Compartilhar no Facebook

A equipe Top Team MMA de Mafra conquistou 26 medalhas no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado em Joinville no último domingo, dia 20.

Foram 9 medalhas de ouro, 10 de prata e 7 de bronze, destacando-se entre atletas do mundo todo que participaram da competição. Foram 27 atletas mafrenses que disputaram nas categorias mirim, infantil, infanto juvenil, adulto e master, no mundial de Jiu-jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu.

O Executivo Municipal parabenizou os atletas e destacou a importância do incentivo à prática esportiva, parabenizando ainda as academias e demais envolvidos na participação do campeonato.