Atletas mafrenses de Badminton se destacam em campeonato estadual

As cores de Mafra voltaram a brilhar no campeonato estadual de Badminton realizado em Blumenau, com a dupla medalhista, Davi e Lucas se destacando nesta última competição do ano. Eles ficaram sempre entre os três primeiros colocados, nas diversas categorias disputadas.

A Prefeitura e Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – Departamento de Esportes – parabenizou os atletas pelo brilhante desempenho. E destacou que, para 2022 pretende investir ainda mais no esporte amador, uma vez que neste ano de 2021 as ações ficaram suspensas devido ao Covid-19.

Resultados Davi

Simples masculino sub 13 – 2° Lugar

Dupla Masculino sub 13 – 1°Lugar

Dupla mista sub 13 – 3° Lugar

Resultados Lucas

Simples masculino sub 17 – 3° Lugar

Dupla mista sub 17 – 1° Lugar

