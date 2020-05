Audiência do Primeiro Quadrimestre será nesta sexta-feira na Câmara de Mafra

Devido a pandemia a audiência será online, transmitida pelo canal do Youtube da Câmara Municipal de Mafra

A Audiência Pública do Primeiro Quadrimestre ocorrerá nesta sexta-feira, 29, no plenário da Câmara Municipal de Mafra. Seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Secretaria Municipal da Fazenda e de Planejamento explicará sobre apresentação e avaliação das metas fiscais.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Câmara Municipal de Mafra. Durante a transmissão, a população poderá fazer perguntas pela rede social. Somente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e o representante do Poder Executivo participarão presencialmente da reunião. O encontro não será aberto ao público.