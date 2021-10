Auditoria permanente é implantada na administração municipal de Mafra

Compartilhar no Facebook

Meta é a busca da eficiência na aplicação dos recursos públicos e o trabalho será realizado em todas as secretarias municipais.

O Prefeito de Mafra Emerson Maas está implantando com apoio de toda sua equipe, um novo conceito de gestão, que visa o controle contínuo e rigoroso da aplicação dos recursos públicos. Iniciou um trabalho de auditoria interna que vai atuar em todas as secretarias, acompanhando os processos de contratos e licitações, consumo, controle de estoques e atendimento, sempre verificando os pontos falhos do processo e que precisam ser reformulados.

A primeira ação realizada pelo Auditor do município, Joacir Ientz, foi a visita, na última semana, em unidades de saúde – Policlínica e os ESFs – para levantamento do funcionamento, eficiência no atendimento, entre outros itens observados. “Esse foi o primeiro contato, quando apenas observamos, para procedermos às alterações necessárias, na continuidade”, explicou Ientz.

O Prefeito Emerson Maas afirmou ser essa uma meta de sua administração, de “tratar o dinheiro do contribuinte, da população, com o respeito que todos merecem”. Ele destacou ainda, que o trabalho está iniciando pela pasta da saúde, mas que todas as demais secretarias serão visitadas, sempre buscando melhores resultados na aplicação dos recursos públicos.