Aula no campo proporciona aos alunos “conhecer para preservar”

Árvores centenárias, espécies em extinção e outras frutíferas foram algumas das observações feitas por alunos e professores da EMEB Avencal São Sebastião durante uma aula de campo, em meio à mata nativa, realizada na localidade de Mato Preto, interior de Mafra. Durante o mês de junho, as unidades da rede municipal de ensino trabalham o tema “Meio Ambiente e Cidadania”.

O objetivo da visita foi conhecer as árvores nativas da região. Para isto, alunos e professores contaram com a colaboração dos moradores da localidade Marcos Henrique Wohl, José Adolar Wohl e Silvano Hack, que apresentaram as diversas espécies aos alunos. “Visitar uma mata nativa sempre é um momento surpresa”, declarou a gestora da escola, Margarida Becker Peschel, explicando que foi gratificante poder colocar as crianças e adolescentes em contato com a natureza para admirarem a biodiversidade local.

Segunda Margarida “lá eles puderam perceber grandes árvores de cerejeiras e jabuticabeiras com seus troncos lisos e reluzentes; sentir o perfume do sassafrás e observar a imponência de uma Imbuia – árvore símbolo de Santa Catarina – além das araucárias centenárias, ameaçadas de extinção, tudo isso embalado pelo frescor de ar puro e ao som dos pássaros”.

HERBÁRIO

Outra atividade importante realizada pelos alunos nessa aula de campo foi a coleta de sementes e folhas, para montagem de um futuro herbário na escola, um projeto da professora Andressa Minickovski. Durante as visitas, os alunos receberam importantes informações dos moradores guias, como da importância da manutenção das reservas legais. “As reservas legais são muito importantes para a preservação das espécies, sendo possível usufruir da natureza sem destruí-la”, explicou Marcos Henrique Wohl.

As professoras que acompanharam o dia destacaram que a atividade contribuiu para a percepção ambiental dos alunos, “deixando de lado árvores exóticas como o pinus e eucalipto, tão comumente encontradas em nosso meio, passando a valorizar e conhecer as espécies nativas e a grandiosidade de preservá-las”. A EMEB Avencal São Sebastião possui atualmente 202 alunos, do Jardim ao 9º ano.