Aulas de projetos no contraturno despertam o interesse na Ciência

No in√≠cio de agosto os alunos do Projeto Sanitarista¬†J√ļnior,¬†da¬†escola EMEB Vereador Evaldo Steidel, do munic√≠pio de Mafra¬†participaram de aula sobre Pragas Quarenten√°rias, podendo, na parte pr√°tica, visualizar materiais atrav√©s do microsc√≥pio, com aux√≠lio dos profissionais da Cidasc, Francieli Marmentini Claudino Schuhli, Engenheira Agr√īnoma e Jo√£o Altino Pires de Souza, T√©cnico Agr√≠cola.

Algumas pragas na agricultura s√£o chamadas de pragas quarenten√°rias, pois s√£o controladas atrav√©s de programas oficiais dos governos dos Estados. Por apresentarem grande risco √† produ√ß√£o agr√≠cola, essas pragas possuem programas de controle definidos por leis, e os vegetais que s√£o atacados por elas, chamadas de plantas hospedeiras, possuem seu tr√Ęnsito fiscalizado. No estado de Santa Catarina a Cidasc √© respons√°vel por executar esses programas.

As principais culturas produzidas em Santa Catarina s√£o a banana, as frutas de caro√ßo, os citros, a uva e o pinus. Anualmente √© realizado o monitoramento destas planta√ß√Ķes para verificar se houve ou n√£o a entrada de alguma praga quarenten√°ria. As plantas podem ser atacadas por fungos, bact√©rias, insetos e outros micr√≥bios. A estas doen√ßas e insetos, assim como plantas daninhas, chamamos de pragas.

Uso de microscópio

Na parte pr√°tica a escola contou com a parceria da Universidade do Contestado (UNC), que cedeu l√Ęminas para a realiza√ß√£o da aula.

Os alunos puderam observar no microsc√≥pio, alguns insetos pragas que podem transmitir doen√ßas e tamb√©m l√Ęminas histol√≥gicas de sementes (milho e feij√£o) e de flor onde observaram formas e estruturas dos organismos¬†vegetais

A diretora da escola,  Cleidinéia Gontarski Dvojatzki destacou que  “é preciso adotar metodologias que auxiliem a colocar a teoria em prática. As crianças precisam ser protagonistas dos próprios processos de aprendizagem, ou seja, necessitam aprender a fazer e ter autonomia para realizarem determinadas tarefas.

A Engenheira Agr√īnoma Francieli explicou que a inten√ß√£o da aula foi proporcionar aos alunos o contato com instrumentos que permitem a visualiza√ß√£o de insetos e partes de vegetais de maneira ampliada, o que sem d√ļvida encanta as crian√ßas. ‚ÄúO contato com o microsc√≥pio n√£o tem¬† objetivo cient√≠fico, mas sim despertar o interesse pela ci√™ncia e mostrar que ela pode ser divertida e quem sabe nortear a escolha de uma poss√≠vel profiss√£o‚ÄĚ.

Parceria amplia conhecimentos

A Secret√°ria de Educa√ß√£o, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning destacou a parceria entre a Prefeitura e a Cidasc, especialmente no que se relaciona √† ampliar o conhecimento dos alunos. ‚ÄúNossos alunos s√£o √°vidos por conhecimento, novas informa√ß√Ķes e inova√ß√Ķes. Tudo o que conseguirmos proporcionar a mais √† eles ser√° de grande valia na sua forma√ß√£o e, nesse sentido, a CIDASC √© uma grande parceira com o projeto Sanitarista J√ļnior.