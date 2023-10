Aulas em Mafra estão suspensas em algumas unidades

A Prefeitura de Mafra informa que nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, as aulas estarão suspensas no período da manhã e tarde em algumas Unidades Escolares do município. As escolas que terão aulas suspensas e que terão aulas programadas são:

Escola Infantil Passo da Cruz

Escola Abelhinha Feliz

Escola Augusta Vitória

Escola Avencal do Saltinho

Escola São Sebastião

Escola Bituvinha

Escola Colônia Ruthes

Escola Felipe Carvalho Martins

Escola General Osório

Escola Evaldo Steidel

Escola Amola Flecha

Escola Campo da Lança

Os alunos do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Breno Cauan serão realocados temporariamente para o CEIM Anjo da Guarda. Da mesma forma, o CEIM Vila Nova estará recebendo apenas os alunos do Berçário 1. Os demais alunos estão dispensados com faltas justificadas.

É importante ressaltar que as aulas nas escolas da rede estadual ocorrerão normalmente, com exceção das Escolas Jovino Lima e Hercílio Buch, que não terão aulas.

Os transportes escolares operarão normalmente na medida do possível, considerando as condições das vias.

Os alunos que não conseguirem comparecer às escolas que terão aulas terão suas faltas justificadas, tanto na esfera municipal quanto estadual.

Para mais informações e atualizações sobre a situação das escolas, os pais e responsáveis podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Mafra e com os respectivos diretores de cada unidade escolar.