Aulas iniciam dia 7 para a Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação de Mafra informa que o início das aulas na rede pública municipal em Mafra acontecerá em dois momentos diferentes. No dia 7 de fevereiro retornam os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental II (com exceção do CEMMA cujas instalações estarão sendo utilizadas nas capacitações) e no dia 11 de fevereiro retornam os alunos do Ensino Fundamental I edo Fundamental II do CEMMA.

Informa ainda que, a partir do dia 1 de fevereiro será reaberto o Sistema de Fila Única para novos cadastros, para os pais interessados em colocar seus filhos nos Centros de Educação Infantil do Município. O cadastro poderá ser efetuado nas unidades escolares, ficando registrada a data e o horário, garantindo a classificação por ordem cronológica. Para o cadastro os pais deverão apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento da criança; Carteira de Identidade e CPF dos pais; Comprovante de residência atualizado e comprovante de trabalho da mãe (no caso de inscrição para operíodo integral).